Huawei Enterprise lancia Digital Platform, per spingere la trasformazione digitale

La trasformazione digitale è un fenomeno iniziato molto tempo fa e che non è ancora giunto a compimento. Durante i loro percorsi di trasformazione le imprese vorrebbero migliorare sistematicamente il servizio e l'efficienza operativa adattandosi ai cambiamenti, superare con successo la sfida dell'integrazione dei dati per ottenere sinergie di business e innovazione, realizzare nuovi modelli di business e offrire valore.

Nel corso del MWC 2019, Huawei Enterprise presenta le ultime soluzioni e quattro prodotti di punta per il mercato enterprise in tre aree espositive: Digital Platform, Ubiquitous Connectivity e Pervasive Intelligence.

Digital Platform: in quest'area viene mostrata l’integrazione nella Digital Platform di Huawei di tecnologie quali cloud, IoT e storage all-flash potenziando l'integrazione dei dati, la collaborazione aziendale e l'innovazione e accelerando così la trasformazione digitale delle aziende. Sono esposti in quest’area la serie storage più veloce al mondo OceanStor Dorado All Flash , che include strumenti di archiviazione flash di fascia media e alta per accelerare la trasformazione digitale dei settori finanziario, manifatturiero e petrolifero, e il nuovo prodotto di storage entry-level OceanStor Dorado3000 V3 . Huawei Enterprise ha presentato inoltre la sua piattaforma digitale smart city che integra risorse urbane digitali, come IoT, Big Data, informazioni geografiche, video e comunicazioni convergenti per consentire un’amministrazione più intelligente delle città, servizi pubblici avanzati e sviluppo dell'industria.

in quest'area viene mostrata l’integrazione nella Digital Platform di Huawei di tecnologie quali cloud, IoT e storage all-flash potenziando l'integrazione dei dati, la collaborazione aziendale e l'innovazione e accelerando così la trasformazione digitale delle aziende. Sono esposti in quest’area la serie storage più veloce al mondo , che include strumenti di archiviazione flash di fascia media e alta per accelerare la trasformazione digitale dei settori finanziario, manifatturiero e petrolifero, e il nuovo prodotto di storage entry-level . Huawei Enterprise ha presentato inoltre la sua piattaforma digitale smart city che integra risorse urbane digitali, come IoT, Big Data, informazioni geografiche, video e comunicazioni convergenti per consentire un’amministrazione più intelligente delle città, servizi pubblici avanzati e sviluppo dell'industria. Ubiquitous Connectivity: a dimostrare la potenza della connettività diffusa è CloudEngine16800 - il primo switch per data center al mondo a essere alimentato da AI. Aumenta la potenza di calcolo AI dal 50% al 100%, migliora del 30% gli IOPS (Input/Output Operations Per Second) e offre una capacità di commutazione cinque volte superiore alla media del settore. Sempre in quest'area è possibile scoprire la nuova soluzione WLAN Wi-Fi 6 . La soluzione Wi-Fi più veloce del settore include il primo Wi-Fi 6 AP commerciale al mondo e il più completo portafoglio di prodotti Wi-Fi 6 che comprende l'AP7650 (antenna intelligente) per uffici, l'AP7060DN (scheda IoT) per il retail e l'AP8660 (tripla frequenza radio) per il settore dell’istruzione che è già stato implementato dallo Shanghai Pudong Education Bureau e dal Wireless Smart Campus dell'Università di Fudan in Cina.

a dimostrare la potenza della connettività diffusa è - il primo switch per data center al mondo a essere alimentato da AI. Aumenta la potenza di calcolo AI dal 50% al 100%, migliora del 30% gli IOPS (Input/Output Operations Per Second) e offre una capacità di commutazione cinque volte superiore alla media del settore. Sempre in quest'area è possibile scoprire la nuova soluzione . La soluzione Wi-Fi più veloce del settore include il primo Wi-Fi 6 AP commerciale al mondo e il più completo portafoglio di prodotti Wi-Fi 6 che comprende l'AP7650 (antenna intelligente) per uffici, l'AP7060DN (scheda IoT) per il retail e l'AP8660 (tripla frequenza radio) per il settore dell’istruzione che è già stato implementato dallo Shanghai Pudong Education Bureau e dal Wireless Smart Campus dell'Università di Fudan in Cina. Pervasive Intelligence: Quest'area mostra come le telecamere della serie Huawei X , le prime telecamere Software-Defined al mondo, guidino l'intelligenza pervasiva supportando la definizione di scenari on-demand, l'autoconsapevolezza e l'apprendimento adattivo degli scenari. Si possono scoprire qui anche la strategia AI di Huawei e le capacità AI di ogni prodotto, tra cui AI computing, la serie Huawei Ascend di processori AI e le principali componenti eterogenee di computing .

Sempre a Barcellona, Huawei Enterprise ha anche ospitato il summit “Digital Transformation of Industries” riunendo clienti e partner internazionali, provenienti dai settori industriali più svariati, per condividere e analizzare insieme le best practice del loro percorso di trasformazione digitale.

Logistica : DHL e Huawei hanno sviluppato congiuntamente l'innovativa Smart Logistics Solution multi-scenario basata sulle tecnologie IoT di Huawei, per migliorare l'efficienza logistica e promuovere e realizzare la trasformazione dell'intero processo logistico.

: DHL e Huawei hanno sviluppato congiuntamente l'innovativa Smart Logistics Solution multi-scenario basata sulle tecnologie IoT di Huawei, per migliorare l'efficienza logistica e promuovere e realizzare la trasformazione dell'intero processo logistico. Ferrovie : le Ferrovie Federali Austriache (ÖBBB) stanno rafforzando la cooperazione con Huawei, offrendo servizi di qualità superiore, più efficienti e in continuo miglioramento, basati sulle tecnologie di connettività di Huawei, leader nello sviluppo ferroviario in Europa.

: le Ferrovie Federali Austriache (ÖBBB) stanno rafforzando la cooperazione con Huawei, offrendo servizi di qualità superiore, più efficienti e in continuo miglioramento, basati sulle tecnologie di connettività di Huawei, leader nello sviluppo ferroviario in Europa. Finanza : Huawei e DBS Bank stanno accelerando la trasformazione digitale del settore dei servizi finanziari facendo leva sulle capacità di intelligence e analisi dei dati.

: Huawei e DBS Bank stanno accelerando la trasformazione digitale del settore dei servizi finanziari facendo leva sulle capacità di intelligence e analisi dei dati. Aviazione : Huawei e Turkish Airlines stanno rendendo l'aviazione più intelligente grazie alla connettività.

: Huawei e Turkish Airlines stanno rendendo l'aviazione più intelligente grazie alla connettività. Smart city: Huawei e la Regione Autonoma della Sardegna utilizzano la Digital Platform per potenziare lo sviluppo delle città intelligenti.

Huawei Enterprise è impegnata a portare il digitale in ogni organizzazione per realizzare un mondo completamente connesso e intelligente, compresi quelli del settore della pubblica amministrazione, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti, dell'industria manifatturiera e di molti altri. Attualmente, 211 delle aziende Fortune Global 500, di cui 48 delle prime 100, e più di 700 città in tutto il mondo, hanno scelto Huawei Enterprise come partner nella trasformazione digitale.