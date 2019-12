AOC CU34G2 e CU34G2X, gaming monitor curvi da 34" e alto refresh rate

I due display UWQHD (Ultra-Wide QuadHD - 3440 x 1440 pixel) AOC della G2-Series sono davvero simili a prima vista, con la sola eccezione del diverso refresh rate: AOC CU34G2X vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, particolarmente adatta per i giocatori da competizione, mentre AOC CU34G2 ha un refresh rate di 100 Hz. Entrambi i modelli sono dotati di pannello VA, che restituisce neri profondi, colori naturali e vivaci e un rapporto di contrasto nativo molto elevato. Oltre alle alte frequenze di aggiornamento, i giocatori potranno godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni grazie al supporto AMD FreeSync, mentre il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) garantisce un gameplay fluido senza motion blur.

La prima caratteristica sorprendente di questi monitor è la curvatura 1500R altamente aggressiva e le proporzioni ultra-ampie da 21:9, che li rendono facilmente distinguibili. Lo spazio orizzontale extra dello schermo crea un'esperienza simile alla Realtà Virtuale. Coprendo la visione periferica degli utenti, si crea l’illusione per cui il mondo del gioco continua oltre il punto focale centrale. E con una curvatura di 1500 R, gli utenti saranno ancora più catturati dal gioco. Mentre i giocatori di tutti i generi apprezzeranno le proporzioni ultra-ampie, in particolare ne trarranno il massimo beneficio i fan dei giochi in prima persona (giochi di ruolo, simulazione e racing). Non solo i giochi, ma anche i film sembrano brillanti grazie alle proporzioni 21:9 (o 2,37:1). Ideale per i film girati in 2,35: 1 e 2,39:1, gli utenti non avranno alcuna banda nera a distrarli. E per coloro che desiderano condividere l'esperienza, gli ampi angoli di visione di 178°/178° forniscono immagini chiare da ogni direzione.

I pannelli da 34 pollici dei modelli CU34G2 e CU34G2X hanno circa la stessa altezza dei display widescreen (16:9) da 27 pollici, offrendo spazi ampi e comfort nella visualizzazione anche per le attività quotidiane. Questo, unito all'elevata risoluzione di 3440 x 1440 pixel, si traduce in una combinazione perfetta con la densità di pixel di 109PPI, confortevole ma ricca di dettagli. Un MPRT da 1 ms estremamente veloce garantisce immagini chiare e nitide senza motion blur, mentre il supporto AMD FreeSync elimina qualsiasi interruzione di gioco. Grazie al basso input lag, anche il ritardo tra monitor e sorgente è ridotto al minimo.

Entrambi i monitor offrono un supporto regolabile in altezza, mentre le tecnologie FlickerFree e Low Blue Light garantiscono un'esperienza salutare in termini di ergonomia e benessere degli occhi.

Per gli utenti che desiderano avere il controllo nel gioco, AOC offre anche altre funzionalità specifiche. AOC Game Color regola la saturazione per migliori livelli di grigio e dettagli, mentre Dial Point visualizza mirini per il supporto nello sparare. Un hub USB a 4 porte incorporato e le entrate/uscite audio facilitano il collegamento delle periferiche. I modelli AOC CU34G2 e CU34G2X saranno disponibili da gennaio 2020 al prezzo rispettivamente di 469 euro e 579 euro.